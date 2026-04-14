Sistema aeroportuale la Regione accelera e punta sugli scali minori | ma è scontro sulle risorse

La Regione ha annunciato un piano per integrare gli aeroporti minori nel sistema regionale, con l’obiettivo di rafforzare la rete di collegamenti e migliorare l’accessibilità. L’intenzione è di favorire una maggiore connessione tra i diversi mezzi di trasporto, tra cui il trasporto aereo, ferroviario e fluviale. Tuttavia, la proposta ha suscitato un acceso dibattito sulle risorse finanziarie disponibili e sulla priorità delle infrastrutture da sviluppare.

Mettere gli aeroporti in rete per far crescere l’attrattività dell’Emilia-Romagna. Maggiore connessione tra trasporto aereo e quello ferroviario e fluviale per ridurre l’inquinamento e velocizzare i collegamenti. Al via in Assemblea legislativa la discussione sul progetto di legge della giunta.🔗 Leggi su Riminitoday.it La Marina Usa accelera sui sottomarini e punta sulle fabbriche del futuroLa produzione di sottomarini sta diventando uno dei dossier più sensibili per la Marina statunitense. Salvini: Salerno, Caserta e Napoli, un sistema aeroportuale tripartitoIl Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha rilanciato pubblicamente lo scenario di un sistema aeroportuale tripartito nella...