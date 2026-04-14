Siracusa ferma | i vincoli archeologici bloccano 33 milioni di opere

A Siracusa, lavori per circa 33 milioni di euro sono stati sospesi a causa di vincoli archeologici. Le operazioni sulla galleria della complanare e il collegamento tra Pizzuta e Targia sono stati interrotti, rallentando progetti di sviluppo urbano. La tutela del patrimonio storico si scontra con le esigenze di migliorare le infrastrutture cittadine, creando una situazione di stallo per diverse opere pubbliche.

Il blocco della galleria della complanare e il mancato collegamento tra Pizzuta e Targia rappresentano l’ultimo tassello di un mosaico di disagi che affligge Siracusa, dove la tutela del patrimonio archeologico si scontra sistematicamente con le necessità di modernizzazione urbana. Con un impatto economico stimato in circa 33 milioni di euro, l’opera sotterranea sotto le mura dionigiane è stata ufficialmente accantonata a causa dei vincoli della Sovrintendenza ai Beni Culturali, lasciando aperto il dilemma su come una città ricca di storia possa evolversi senza restare prigioniera del proprio passato. Un catalogo di cantieri fermi tra vincoli e varianti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Siracusa ferma: i vincoli archeologici bloccano 33 milioni di opere Siracusa, stop alla galleria: vincoli archeologici bloccano il trafficoIl progetto per la creazione di un collegamento stradale tra la Pizzuta e Targia è stato ufficialmente interrotto a Siracusa, lasciando i cittadini... Odissea Siena-Grosseto, i reperti archeologici bloccano i cantieri. Il completamento dei lavori slitta al 2027Siena, 13 febbraio 2026 – Slitta al prossimo anno il completamento dei lavori sulla Due Mari nel tratto tra Siena e Grosseto.