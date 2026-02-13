odissea siena grosseto i reperti archeologici bloccano i cantieri il completamento dei lavori slitta al 2027

Odissea Siena-Grosseto, i reperti archeologici bloccano i cantieri. Durante gli scavi lungo la ferrovia, sono emersi resti di epoca romana che hanno costretto a fermare le operazioni, causando un ritardo di due anni sul cronoprogramma. Il ritardo si aggiunge alle difficoltà già segnalate nelle ultime settimane, mentre i lavori devono ora attendere le analisi e i permessi necessari per proseguire.

Siena, 13 febbraio 2026 – Slitta al prossimo anno il completamento dei lavori sulla Due Mari nel tratto tra Siena e Grosseto. Varie cause, tra cui il maltempo e i ritrovamenti archeologici avvenuti lungo il lotto 9 (all’altezza di Macereto, nel versante senese), di cui è stata interessata la Sovrintendenza. Toscana terra ricca di storia e di archeologia, d’altronde. Giusto un anno fa la straordinaria sorpresa del borgo riemerso con tanto di monete, oggetti decorati e tutto il corredo, nel territorio del Comune di Murlo. Anas aveva detto subito che questo non avrebbe comportato la necessità di rivedere il progetto e infatti i lavori sono proseguiti nella sede prevista, accumulando però qualche ritardo sul cronoprogramma stilato inizialmente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La fine dei lavori sulla Siena-Grosseto si allontana di nuovo.

