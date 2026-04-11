Siracusa stop alla galleria | vincoli archeologici bloccano il traffico

A Siracusa il progetto per realizzare una galleria tra la quartiere Pizzuta e Targia è stato sospeso definitivamente a causa di vincoli archeologici. La decisione è stata comunicata ufficialmente, fermando così i lavori e impedendo la creazione del collegamento stradale previsto. La sospensione del progetto ha lasciato in sospeso una soluzione di traffico che avrebbe alleggerito le strade principali della città.

Il progetto per la creazione di un collegamento stradale tra la Pizzuta e Targia è stato ufficialmente interrotto a Siracusa, lasciando i cittadini senza la soluzione prevista per decongestionare le arterie principali della città. L’idea di una galleria che avrebbe dovuto alleggerire il traffico su viale Paolo Orsi e viale Scala Greca si è scontrata con ostacoli tecnici insormontabili e vincoli archeologici, costringendo l’amministrazione comunale a ridimensionare drasticamente l’intervento. L’ostacolo tecnico e il vincolo storico sulle mura dionigiane. La pianificazione del nuovo asse viario, che prevedeva un raccordo con rotatoria per collegare via Monti alla zona di Targia, ha subito un arresto improvviso dopo la firma del contratto per i servizi di progettazione avvenuta nel luglio 2023.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Siracusa, stop alla galleria: vincoli archeologici bloccano il traffico Odissea Siena-Grosseto, i reperti archeologici bloccano i cantieri. Il completamento dei lavori slitta al 2027Siena, 13 febbraio 2026 – Slitta al prossimo anno il completamento dei lavori sulla Due Mari nel tratto tra Siena e Grosseto. Leggi anche: In migliaia bloccano la Galleria Vittorio Emanuele II per Mohamed Ramadan: il video