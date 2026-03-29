Un ex tennista ha commentato le possibilità di vittoria di Sinner nella finale, sottolineando che il giocatore è favorito contro l’avversario attuale. La discussione si concentra anche su un possibile scenario in cui una vittoria riaprirebbe la corsa al primo posto in classifica, mentre un’altra notizia riguarda un celebre chef stellato che si è espresso sulla sua posizione professionale, nonostante alcune difficoltà logistiche.

Niente di nuovo sotto il sole, in questo caso della Florida. Erano tutti molto preoccupati per le condizioni di Jannik Sinner a inizio stagione, visto che non aveva confermato il successo dell’anno precedente in Australia e che addirittura aveva perso contro Mensik a Doha, mostrando un tennis e una condizione fisica sicuramente non ottimali. Ma come era prevedibile, quelle settimane di appannamento sono state risolte grazie a un richiamo di preparazione e all’arrivo di questa primavera americana sul cemento, la superficie che lui adora. Dopo aver vinto a Indian Wells, la finale di Miami, ma soprattutto le prestazioni certificano il fatto che è tornato ad altissimi livelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bertolucci: "Sinner chef stellato anche se il frigo non è pieno. Ma c'è il dilemma Montecarlo..."

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