Sinner e Hasanovic a Montecarlo | il segreto di un amore discreto

A Montecarlo, al termine del torneo di tennis, Jannik Sinner ha salutato i propri cari nel box, mantenendo un atteggiamento riservato verso Laila Hasanovic. Il giocatore ha scelto di non esporre troppo la propria vita privata, dimostrando discrezione durante l’evento. Nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata e le immagini mostrano un comportamento sobrio e misurato. La coppia non ha rilasciato commenti sulle proprie relazioni.

A Montecarlo, al termine del torneo di tennis, Jannik Sinner ha scelto di proteggere la propria sfera privata con un gesto di estrema compostezza, salutando i propri cari nel box e mantenendo un contatto misurato con Laila Hasanovic. La modella, presente durante l’evento sportivo, è stata avvistata insieme all’atleta anche dopo la conclusione della competizione, quando i due sono stati fotografati a distanza mentre si allontanavano da una cena presso il ristorante Cipriani a seguito del trionfo avvenuto domenica scorsa. La gestione della privacy tra discrezione e immagine pubblica. Il modo in cui il tennista gestisce il rapporto con riflette una strategia di vita ben definita, caratterizzata dal desiderio di mantenere la sfera sentimentale lontana dai riflettori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sinner e Hasanovic a Montecarlo: il segreto di un amore discreto Tennis, Sinner e Hasanovic: l’amore continua low profileNessun bacio in pubblico Terminato il torneo di Montecarlo, Jannik Sinner è andato a salutare il suo box, abbracciando parenti e cari. L'abbraccio d'amore di Laila Hasanovic al fidanzato Jannik Sinner sugli spalti dei Monte Carlo Masters dopo la vittoria su Carlos AlcarazC’era anche Laila Hasanovic sugli spalti dei Monte Carlo Masters per assistere alla vittoria del fidanzato Jannik Sinner su Carlos Alcaraz.