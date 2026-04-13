L' abbraccio d' amore di Laila Hasanovic al fidanzato Jannik Sinner sugli spalti dei Monte Carlo Masters dopo la vittoria su Carlos Alcaraz

Durante i Monte Carlo Masters, Laila Hasanovic si è trovata sugli spalti per seguire la partita del fidanzato Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Alla fine del match, ha raggiunto Sinner e lo ha abbracciato. La scena si è svolta nel contesto della vittoria di Sinner, che ha battuto Alcaraz in una delle partite più discusse del torneo.

C’era anche Laila Hasanovic sugli spalti dei Monte Carlo Masters per assistere alla vittoria del fidanzato Jannik Sinner su Carlos Alcaraz. Laila Hasanovic e il tifo per Jannik Sinner ai Monte Carlo Masters. Vestita di bianco, i lunghi capelli biondi sciolti, la modella danese ha osservato la sfida tra i due campioni dal box della famiglia di Sinner, tra il papà Hanspeter, la madre Siglinde (comparsa solo all’ultimo) e il fratello Mark. Più volte inquadrata dalle telecamere a bordo campo, è rimasta seduta con gli occhi puntati sul campo di terra rossa, composta, fino al match point. GUARDA LE FOTO Tutti i (vincenti) segreti di bellezza di Laila Hasanovic, fidanzata di Sinner.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - L'abbraccio d'amore di Laila Hasanovic al fidanzato Jannik Sinner sugli spalti dei Monte Carlo Masters dopo la vittoria su Carlos Alcaraz Leggi anche: Carlos Alcaraz può pareggiare il record di Jannik Sinner al Monte Carlo Masters. Charlotte Casiraghi e Nicolas Mathieu: primo evento pubblico insieme sugli spalti del Monte?Carlo Masters 2026 per la partita di Jannik SinnerCome dimostrano le foto e i video circolati sui media e sui social, la figlia della principessa Carolina di Monaco ha seguito con grande attenzione...