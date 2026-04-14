Sinistra Italiana in Calabria | nuovi nomi e attacco alla sanità

A Sant’Eufemia-Lamezia si è tenuta l’assemblea regionale di Sinistra Italiana in Calabria, durante la quale sono stati presentati i nuovi nomi e si è discusso di questioni legate alla sanità. L’incontro ha coinvolto membri del movimento che hanno deciso le future strategie politiche e organizzative del partito nella regione. Nessun dettaglio su eventuali decisioni specifiche o dichiarazioni ufficiali sono stati resi noti.

A Sant’Eufemia-Lamezia si è riunita l’assemblea regionale di Sinistra Italiana della Calabria per definire la nuova linea politica e organizzativa del movimento. Il vertice ha portato alla conferma dei vertici attuali e all’ingresso di nuovi profili nella segreteria, ponendo l’accento su criticità strutturali legate al sistema sanitario e alle dinamiche occupazionali del territorio. La guida politica del partito in Calabria rimane nelle mani di Fernando Pignataro, che dopo il congresso di gennaio 2024 mantiene la carica di segretario. La struttura decisionale vede la conferma di Walter Nocito nel ruolo di vice segretario e di Francesco Tallarico come coordinatore della segreteria e responsabile dell’organizzazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sinistra Italiana in Calabria: nuovi nomi e attacco alla sanità Calabria, Sanità al Collasso: Sinistra Italiana chiede Emergenza e Riforma dopo 16 anni di Commissariamento.Vibonese al Collasso: Sinistra Italiana Scende in Campo per la Sanità, Tra Carenze Croniche e una Richiesta di Stato di Emergenza Vibo Valentia,... Treni regionali soppressi in Calabria, Sinistra ItalianaLa rete ferroviaria regionale della Calabria è nuovamente al centro di una crescente polemica, con Sinistra Italiana che denuncia un’ondata di...