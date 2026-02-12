Calabria Sanità al Collasso | Sinistra Italiana chiede Emergenza e Riforma dopo 16 anni di Commissariamento

La sanità in Calabria rischia il collasso. Dopo 16 anni di commissariamento, Sinistra Italiana ha deciso di intervenire sul campo. La situazione è critica: carenze di medici e strutture, pochi servizi e tanta frustrazione tra cittadini e operatori sanitari. La richiesta principale è quella di dichiarare lo stato di emergenza, per poter intervenire con risorse e riforme urgenti. La questione resta aperta, mentre il territorio vibonesse si fa portavoce delle difficoltà che vivono quotidianamente.

Vibonese al Collasso: Sinistra Italiana Scende in Campo per la Sanità, Tra Carenze Croniche e una Richiesta di Stato di Emergenza. Vibo Valentia, Calabria – Sinistra Italiana ha lanciato una mobilitazione per denunciare la crisi sanitaria che affligge la provincia, culminando in due sit-in previsti per il 14 e il 21 febbraio 2026. L'obiettivo è spingere il governo nazionale a dichiarare lo stato di emergenza e avviare una riforma radicale del sistema sanitario calabrese, ormai al collasso dopo anni di commissariamento. Sedici Anni di Commissariamento: Un Bilancio Amaro. La situazione della sanità vibonese, e più in generale calabrese, è descritta come una vera e propria emergenza da Sinistra ItalianaAVS Vibo Valentia. Sanità al collasso, il Pd Metropolitano: "Polistena e Locri in emergenza serve intervento immediato" La situazione sanitaria in Calabria attraversa una fase di forte criticità, con ospedali come quelli di Polistena e Locri in grave emergenza. Calabria: 600mila rinunce alle cure nel 2025, sanità regionale al collasso tra liste d'attesa e privatizzazioni. A Cosenza, si torna a parlare di sanità. Emergenza sanità in Calabria: sistema al collasso, AVS lancia la mobilitazione nel Cosentino; Sanità calabrese al collasso: il Movimento 5 Stelle si unisce alla mobilitazione AVS di giovedì 12 febbraio a Corigliano-Rossano; Sanità al collasso, sit-in di AVS agli ospedali Giannettasio e Compagna di Corigliano-Rossano; Sanità al collasso nel Pollino–Esaro: Territorio abbandonato. «Sanità al collasso», sit-in di AVS agli ospedali Giannettasio e Compagna di Corigliano-RossanoCampana e Pignataro: «Chiediamo a tutti i cittadini di unirsi a noi per far sentire la nostra voce». Appuntamento il 12 e 13 febbraio alle 10. Emergenza sanità in Calabria: sistema al collasso, AVS lancia la mobilitazione nel CosentinoCampana attacca il governo regionale: «Sedici anni di piano di rientro hanno devastato la sanità. Proporremo una legge speciale per dichiarare lo stato di emergenza sanitaria». Sanità calabrese, Sinistra Italiana: «Sedici anni di commissariamento hanno massacrato il sistema».

