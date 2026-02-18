Treni regionali soppressi in Calabria Sinistra Italiana
A causa di problemi tecnici e mancanza di investimenti, i treni regionali in Calabria sono stati soppressi, creando disagi tra i pendolari. La situazione peggiora ogni giorno, con linee bloccate e ritardi frequenti. Sinistra Italiana denuncia un grave disastro nel sistema di trasporto pubblico locale, che colpisce migliaia di utenti. I pendolari si trovano spesso costretti a cercare alternative, come auto o pullman, per raggiungere il lavoro o la scuola. La regione non riesce a garantire un servizio affidabile e regolare. La protesta dei cittadini cresce di fronte a questa emergenza.
Calabria, Pendolari a Terra: Sinistra Italiana Denuncia il Dissesto del Trasporto Ferroviario Regionale. La rete ferroviaria regionale della Calabria è nuovamente al centro di una crescente polemica, con Sinistra Italiana che denuncia un’ondata di soppressioni di treni che sta mettendo a dura prova i pendolari e sollevando interrogativi sulla gestione del servizio da parte di Trenitalia e sulla supervisione della Regione. La situazione, che interessa l’intero territorio regionale, richiede un intervento urgente per garantire il diritto alla mobilità e il rispetto degli impegni contrattuali. Un Diritto Costituito in Pericolo: L’Impatto sulle Vite dei Calabresi.🔗 Leggi su Ameve.eu
Sciopero Trenord, i treni soppressi a SaronnoQuesta mattina a Saronno molti viaggiatori si sono ritrovati con i treni soppressi a causa dello sciopero di Trenord.
Treni soppressi, Catanzaro: "Pendolari senza tutele"A Catanzaro, la soppressione di due corse ferroviarie ha sollevato preoccupazioni tra i pendolari, che si trovano senza adeguate tutele.
TRENI di TUTTI i TIPI in CALABRIA dell’ESTATE 2025!
