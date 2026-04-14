A Siniscola, una neonata di sei mesi è stata soccorsa dopo essere rimasta chiusa in un’auto nel parcheggio di un supermercato Conad, esposta alle alte temperature di quella giornata. La bambina è stata trovata in condizioni di disagio e trasportata in ospedale per accertamenti. I genitori sono stati denunciati alle autorità competenti per aver lasciato la neonata nel veicolo in un momento di caldo intenso.

Una neonata di sei mesi è stata soccorsa dopo essere rimasta intrappolata in un veicolo esposto al calore intenso nel parcheggio di un supermercato Conad a Siniscola. L’episodio, avvenuto sabato nelle ore centrali della giornata, ha l’intervento dei carabinieri e del personale del 118 dopo la segnalazione di alcuni passanti che hanno notato la piccola in difficoltà all’interno dell’auto. Intervento d’urgenza e accusa per i genitori. Il pericolo è scattato quando le temperature elevate hanno trasformato l’abitacolo in un ambiente critico, nonostante un finestrino fosse stato lasciato parzialmente aperto. La bambina è rimasta isolata nella vettura per circa venti minuti mentre i genitori, due turisti cechi, si trovavano all’interno del punto vendita per fare la spesa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siniscola, neonata salvata dal caldo: denuncia per i genitori

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Spiaggia di Berchida si trova nel comune di Siniscola ad Est della Sardegna ed è considerata una delle spiagge più belle del Mediterraneo. La spiaggia è molto lunga e spaziosa collegata a sud dalle spiagge dell’Oasi di Bidderosa, raggiungibili a piedi. Il fon - facebook.com facebook

Siniscola, lasciano la figlia di sei mesi in auto sotto il sole e vanno a fare la spesa x.com