Michel Hazanavicius porta al cinema Il dono più prezioso la storia di una neonata salvata dal destino e dell' eroismo delle persone comuni durante la Shoah

( a skanews) – Arriva nei cinema italiani come film-evento il 26, 27 e 28 gennaio Il dono più prezioso del regista premio Oscar Michel Hazanavicius. Nella prima opera d’animazione dell’autore di The Artist, tratta dal romanzo di Jean-Claude Grumberg, si racconta l’Olocausto attraverso il linguaggio della fiaba. E nel Giorno della Memoria, il 27 gennaio, dopo la proiezione Hazanavicius si collegherà da remoto con le scolaresche presenti nei cinema, che potranno rivolgergli direttamente delle domande. Giornata della memoria, tutti i film da vedere in tv. guarda le foto Leggi anche › Un grande amore all’ombra dell’Olocausto: com’è la serie “Il tatuatore di Auschwitz” su Sky › “Cut! Zombi contro zombi” di Michel Hazanavicius: la recensione di Paolo Mereghetti Ne Il dono più prezioso, sulle note della musica di Alexandre Desplat, si racconta l’eroismo della gente comune. 🔗 Leggi su Iodonna.it

"Il dono più prezioso" di Michel Hazanavicius: evento al cinema per il Giorno della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria, dal 26 al 28 gennaio, il cinema ospita l’evento speciale di tre giorni dedicato a “Il dono più prezioso”, il primo film di animazione del regista Michel Hazanavicius.

“Il dono più prezioso” al cinema Sivori in occasione del Giorno della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria, il cinema Sivori ospita “Il dono più prezioso”, un evento promosso dall’Università di Genova in collaborazione con Circuito Genova.

