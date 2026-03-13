Reggio ospita il vertice FIV | lo Stretto diventa motore

A Reggio Calabria si tiene oggi il consiglio federale della Federazione Italiana Vela, che si svolge a Palazzo Campanella. La scelta della città come sede dell'incontro ha portato alla presenza di rappresentanti della federazione e altre figure coinvolte nel settore della vela. L'evento si concentra sulle questioni organizzative e sulle attività in programma. Lo Stretto di Messina viene indicato come un elemento chiave nel contesto dell'incontro.

La Federazione Italiana Vela ha scelto Reggio Calabria come sede per i lavori del suo Consiglio federale, un evento che si svolge oggi a Palazzo Campanella. Il presidente regionale Salvatore Cirillo accoglie il vertice come un segnale di riconoscimento per il territorio e come opportunità di sviluppo verso la 38ª America’s Cup di Napoli del 2027. Questa presenza istituzionale non è solo una formalità, ma rappresenta un punto di partenza concreto per valorizzare lo Stretto come risorsa strategica per lo sport e l’economia locale. Lo Stretto come motore economico e culturale. L’acqua dello Stretto di Messina non è solo uno scenario naturale, ma diventa il vero protagonista di questa giornata di lavoro a Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio ospita il vertice FIV: lo Stretto diventa motore Articoli correlati Leggi anche: Consiglio federale della Fiv, Cirillo: "Segnale importante per Reggio Calabria e l’intera regione" Serie D: un altro dirigente di spessore all’interno della società. Intanto domani la squadra di Becattini ospita lo Scandicci. Terranuova, c’è anche Minetti nel motoreTERRANUOVA Il Terranuova Traiana ha presentato ufficialmente l’ultima new entry nel gruppo dirigente, che risponde al nome di Gianni Minetti.