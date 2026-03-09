Rimini ospita il congresso mondiale sulle alghe nel 2029

Rimini si appresta ad accogliere nel settembre 2029 il quattordicesimo International Phycological Congress, un evento internazionale dedicato allo studio delle alghe. La manifestazione si terrà presso il Palacongressi e attirerà ricercatori e specialisti da tutto il mondo, che si confronteranno sui temi legati a questa disciplina scientifica. La città si prepara ad ospitare questa importante occasione di scambio e approfondimento.

La città di Rimini si prepara a diventare il fulcro mondiale della ricerca sulle alghe, ospitando nel settembre 2029 il quattordicesimo International Phycological Congress presso il Palacongressi. L'evento, organizzato dall'International Phycological Society con sede negli Stati Uniti, vedrà la presenza di oltre 500 esperti provenienti da ogni continente per discutere le ultime scoperte nella biologia algale. Questa assegnazione rappresenta un traguardo storico per l'Italia, che accoglie per la prima volta questo prestigioso appuntamento quadriennale, raccogliendo il testimone dall'edizione del 2025 tenutasi a Panglao nelle Filippine. La candidatura vincente è frutto di una sinergia tra il sistema scientifico nazionale e le capacità organizzative locali, confermando come il territorio riminese sia pronto ad accogliere eccellenze globali.