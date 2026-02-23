Esplosione alla Frau Pharma di Agrate Brianza | tre operai di un' impresa di pulizie gravemente ustionati da una fiammata

Un’esplosione alla Frau Pharma di Agrate Brianza ha causato ustioni gravi a tre operai di un’impresa di pulizie. La causa, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata un corto circuito in un’area di lavoro. I tre uomini sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale, dove ricevono cure intensive. La squadra di emergenza ha già avviato le verifiche per capire cosa abbia provocato l’incidente.

© Ilgiorno.it - Esplosione alla Frau Pharma di Agrate Brianza: tre operai di un'impresa di pulizie gravemente ustionati da una fiammata

Agrate Brianza (Monza e Brianza), 23 febbraio 2026 – Esplosione questo pomeriggio alla Frau Pharma, una ditta farmaceutica di Agrate Brianza. L’incidente nel pomeriggio nella zona industriale del paese, alla Cascina Trivulzina, dove tre lavoratori di 19, 31 e 44 anni sono stati investiti da una fiammata. Erano circa le 17.15 quando i tre dipendenti di un’impresa di pulizie impegnata nell’azienda, operante nel settore della ricerca e dello sviluppo sperimentale, sono rimasti gravemente feriti. Immediatamente, non appena lanciato l’allarme dai colleghi, sul posto sono accorse tre ambulanze in codice rosso, un’automedica, quattro mezzi dei vigili del fuoco di Monza e Brianza (due autopompe, un carro soccorso, un’autoscala, un autobotte pompa e il funzionario di guardia) e i carabinieri della stazione di Agrate, oltre che agli agenti della polizia locale Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’ incidente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Pronto soccorso, il bilancio. Petardi, nessun trauma grave. Tre ustionati da una fiammata mentre accendevano il caminoDurante le festività di Capodanno, il pronto soccorso ha gestito tre casi di ustioni lievi causate da una fiammata durante l’accensione del camino. Precipitano da un'impalcatura: tre operai gravemente feriti a San SalvoUn incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a San Salvo, dove tre operai sono rimasti gravemente feriti dopo essere precipitati da un'impalcatura durante le operazioni in un cantiere edile.