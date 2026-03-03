STMicroelectronics | l' azienda spiega come sarà il futuro del sito di Agrate Brianza
L’azienda ha annunciato che il sito di Agrate Brianza resterà un punto focale per le sue attività future. La direzione ha comunicato che il sito continuerà a operare e svilupparsi, mantenendo una presenza stabile e attiva nel settore. Nessuna modifica significativa è prevista nel breve termine, e l’azienda conferma il suo impegno nel territorio.
La presentazione del piano di sviluppo da qui al 2034 e il progetto di 250 assunzioni nell'altro fiore all'occhiello dell'azienda (ma non in Brianza) Nel futuro della STMicroelectronics il sito di Agrate Brianza continuerà a mantenere un ruolo centrale. Quello che da sempre il colosso dei microprocessori definisce il fiore all’occhiello in Italia (ma anche all’estero) continuerà a vantare quel ruolo chiave che nel corso degli anni ha sempre mantenuto. È la stessa azienda che lo precisa, in una nota diffusa nel primo pomeriggio di martedì 3 marzo dopo l’incontro il giorno prima a Milano in Regione Lombardia. Un incontro che aveva portato alla notizia dello slittamento di un anno della chiusura dell’impianto AG8 e dell’impianto EWS, previste rispettivamente per il terzo trimestre 2026 e il quarto trimestre 2026. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
St Microelectronics, Guidesi (Lombardia): “Azienda investa e valorizzi sito strategico Agrate Brianza”(Adnkronos) – “Per noi ST Microelectronics è un’azienda strategica e la visita di oggi ha confermato pienamente le nostre convinzioni.
Presidio e proteste davanti alla STMicroelectronics: "Quale sarà il futuro dell'azienda?"Fuori, sotto la pioggia, davanti ai tornelli per chiedere certezze per il loro futuro e per quello dei loro colleghi.
