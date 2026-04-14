Simone tieni duro | speranza e silenzio davanti al Moscati

Un semplice striscione bianco con la scritta “Simone tieni duro” è stato affisso davanti all’ospedale Moscati. Le parole sono state esposte in un momento di grande tensione, trasmettendo l’incertezza che si respira tra familiari, amici e cittadini che attendono aggiornamenti sulle condizioni di una persona ricoverata. La scena si è svolta nel silenzio, senza dichiarazioni ufficiali, lasciando spazio a gesti di solidarietà e a un senso di vicinanza collettiva.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Simone tieni duro “. Poche parole, scritte su uno striscione bianco, capaci però di racchiudere tutta l’ansia, la speranza e l’affetto di un’intera comunità. Il messaggio è comparso nelle ultime ore all’esterno dell’ospedale Moscati di Avellino, dove il 19enne di Serino è ricoverato in condizioni gravissime dopo il drammatico incidente in moto avvenuto a Santa Lucia di Serino. Un gesto semplice, ma carico di significato. In quella frase c’è la voce di amici, familiari e concittadini che hanno scelto di far sentire la propria vicinanza anche così, restando idealmente accanto al ragazzo in uno dei momenti più difficili della sua vita.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Simone tieni duro”: speranza e silenzio davanti al Moscati Il suono della campanella del sollievo: una nuova speranza tra le mura dell'ospedale MoscatiAd Avellino, un gesto simbolico celebra la fine delle terapie oncologiche portando conforto e coraggio a tutta la comunità Ospedale Moscati, Avellino... Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce: i due fermati restano in silenzio davanti al giudiceSi sono avvalsi della facoltà di non rispondere Giuseppe Iannelli, 39 anni, e Giuseppe Russo, 62 anni, i due foggiani fermati a seguito dell'assalto... L’ultima data della spring edition con il concerto di Generic Animal, il dj set di Lonoce al Carroponte e la proiezione del documentario “Una lunghissima ombra” di Andrea Laszlo De Simone al Cinelab Bertolucci. Tieni duro, ci vediamo in estate! Alessandro - facebook.com facebook