Il suono della campanella del sollievo | una nuova speranza tra le mura dell' ospedale Moscati

La campanella rosa ha suonato questa mattina all’ospedale Moscati di Avellino, portando un sorriso tra i pazienti e il personale. La causa è il ritorno delle visite di parenti e amici, sospese per settimane a causa delle restrizioni. Un momento di sollievo concreto, che ha riempito i corridoi di voci e passi più vivaci.

Ad Avellino, un gesto simbolico celebra la fine delle terapie oncologiche portando conforto e coraggio a tutta la comunità Ospedale Moscati, Avellino – Questa mattina, nel silenzio grave e opaco di un giorno come tanti, la campanella rosa ha risuonato tra le mura dell'ospedale Moscati di Avellino. Era un suono lieve, quasi timido, che sembrava provenire da un altro tempo, come se la sua dolcezza non appartenesse a quel luogo carico di dolore e attesa. La dottoressa Annamaria Mongillo, con il volto segnato da giorni e notti di lotta, l'ha fatta suonare con un gesto sospeso, solenne, eppure incredibilmente naturale, come chi finalmente raggiunga un porto dopo aver affrontato una tempesta interminabile.

