Simeone spedisce a casa l’estetico Barcellona di Flick

Nella sfida tra le due squadre, l'allenatore ha ottenuto una vittoria convincente, portando a casa i tre punti contro il Barcellona di Flick. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato poche speranze per gli avversari, dimostrando la superiorità della squadra di casa. La vittoria ha messo in evidenza le differenze tattiche e di forma tra le due formazioni.

Il Cholo è sempre più leggenda. Mentre Flick persevera nel suo gioco senza fase difensiva e ovviamente viene eliminato Cholo si nasce, non si diventa. Diego Pablo Simeone ha mandato a casa il Barcellona di Flick la squadra che piace alla gente che piace. La squadra che fa pratica il calcio spettacolo, che considera la fase difensiva alla stregua di un reato. E infatti, dopo aver segnato due gol al Wanda Metropolitano e quindi pareggiato la sconfitta interna dell’andata, la squadra di Flick si è fatta prendere in infilata su un’azione teoricamente innocua. Al Barcellona evidentemente piace così. Lo scorso anno si fecero beffare da Acerbi. Almeno quest’anno il gol glielo ha fatto Lookman.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Simeone spedisce a casa l’estetico Barcellona di Flick Pronostico Atletico Madrid-Barcellona, tabù Flick per Simeone: arriva la terza di filaAtletico Madrid-Barcellona è una partita valida per l’andata delle semifinali della Coppa del Re e si gioca giovedì alle 21:00: probabili formazioni,... Formazioni ufficiali Barcellona Atletico Madrid: le scelte di Flick e Simeone per il match di Champions LeagueCalciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como Spalletti Juve, ci...