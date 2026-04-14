Silvia Salis a quota 150mila | il boom che spaventa Elly Schlein

Sabato sera a Genova, Piazza Matteotti si è animata con un grande pubblico di giovani, famiglie e turisti, attratti dal concerto di musica techno con la DJ internazionale Charlotte de Witte. La manifestazione ha richiamato numerosi partecipanti, creando un’atmosfera vivace e affollata in centro città. La serata si è svolta senza incidenti e ha coinvolto diverse fasce di pubblico, attirando attenzione per la presenza di artisti di fama mondiale.

Genova sabato sera era piena di ragazzi, famiglie, turisti che si sono goduti il djset di musica techno con la superstar internazionale Charlotte de Witte alla console di Piazza Matteotti. In mezzo alla gente che ballava c’era anche Silvia Salis, la sindaca della città più vecchia d’Italia, che d’improvviso si è ritrovata giovane. Postando sui social una sua foto sul palco, Salis ha dato a quella folla un significato politico preciso: non solo un grande evento, piuttosto l’idea di una città che intende intercettare l’energia dei ragazzi e, lei spera, pure il voto. Pragmatica e mai sopra le righe, qualcuno dice insipida, porta nella politica un tratto che il centrosinistra sembra aver smarrito, cioè l’agire, lo stare in mezzo alla gente.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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