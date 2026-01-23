Elly Schlein incontra Silvia Salis | Piena fiducia per il lavoro che stiamo facendo a Genova
Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha incontrato Silvia Salis, sindaca di Genova, esprimendo piena fiducia nell’operato delle amministrazioni locali. L’incontro ha rappresentato un’occasione per approfondire i progetti in corso e rafforzare la collaborazione tra partito e istituzioni nel territorio ligure. La visita si inserisce in un percorso di confronto e dialogo con le realtà locali, volto a sostenere lo sviluppo della città e delle sue comunità.
“Piena fiducia per il lavoro che stiamo facendo a Genova”: parola di Elly Schlein, segretaria del Pd in visita nel capoluogo ligure, dopo il colloquio con la sindaca Silvia Salis.La leader del Partito Democratico, già intervenuta durante la commemorazione di Guido Rossa, ha incontrato Salis nel.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Argomenti discussi: La segretaria del Pd Elly Schlein torna a Genova: possibile incontro con Salis
Elly Schlein incontra Silvia Salis: Piena fiducia per il lavoro che stiamo facendo a GenovaSalis ha poi ringraziato la segretaria Pd per l'ottimo lavoro che fa per questa amministrazione, il supporto, sia politico che tecnico, è fondamentale. genovatoday.it
Ancora un blitz a Genova di Schlein, questa volta incontra SalisLa segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha incontrato la sindaca di Genova Silvia Salis. Il colloquio è avvenuto questo pomeriggio alle 16.30 in forma privata non in un luogo istituzionale. primocanale.it
