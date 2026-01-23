Elly Schlein incontra Silvia Salis | Piena fiducia per il lavoro che stiamo facendo a Genova

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha incontrato Silvia Salis, sindaca di Genova, esprimendo piena fiducia nell’operato delle amministrazioni locali. L’incontro ha rappresentato un’occasione per approfondire i progetti in corso e rafforzare la collaborazione tra partito e istituzioni nel territorio ligure. La visita si inserisce in un percorso di confronto e dialogo con le realtà locali, volto a sostenere lo sviluppo della città e delle sue comunità.

