Domani Francesca Albanese torna alla Camera su invito del M5s per una conferenza organizzata dalla deputata Stefania Ascari. Alla riunione partecipano anche i colleghi Dario Carotenuto e Carmela Auriemma. FdI critica la scelta, definendola “incompatibile con i valori del Parlamento”. La polemica si infiamma nel giorno in cui si discute di questa visita, che suscita reazioni tra le diverse forze politiche.

Nella giornata di domani alla Camera dei Deputati torna Francesca Albanese per una conferenza organizzata dalla deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, al quale parteciperanno anche i deputati dello stesso partito Dario Carotenuto e Carmela Auriemma. E poi i senatori di Avs Tino Magni e Peppe De Cristofaro e il deputato del Pd Arturo Scotto. Il titolo dell’incontro è “Genocidio di Gaza: un crimine collettivo” e prevede la presentazione del rapporto di Albanese sulla Striscia di Gaza. L’incontro avviene a pochi giorni da quello che le opposizioni parlamentari hanno vietato con un’azione di prepotenza, sempre alla Camera, sulla remigrazione perché il tema e i relatori non erano di loro gradimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Albanese torna alla Camera su invito del M5s. FdI attacca: “Incompatibile con valori del Parlamento”

Nelle recenti settimane, le tensioni tra le forze politiche italiane sono aumentate, evidenziando divergenze sui temi e sulle alleanze.

Di Maio torna ad Atreju sottolineando la stabilità politica come elemento chiave per la credibilità dell’Italia.

Camera: Gardini, 'presenza Albanese messaggio sbagliato e divisivo, da sinistra doppia morale'Roma, 2 feb. (Adnkronos) - L'evento in programma domani alla Camera dei deputati con Francesca Albanese, oltre a sollevare forti perplessità sul ... iltempo.it

Scintille alla Camera belga, deputato attacca Francesca AlbaneseAudizione ad alta tensione al Parlamento del Belgio. La commissione Affari esteri aveva invitato la relatrice speciale Onu sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati, ... ansa.it

