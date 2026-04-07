In alcune recenti accuse rivolte alla Premier, si contestava una foto scattata con un politico che avrebbe legami con un clan mafioso. Fratelli d’Italia ha risposto duramente, difendendo la sua leader e sottolineando il suo impegno nel contrasto alle organizzazioni criminali. Le critiche sono state definite come volgarità e attacchi ingiustificati a una figura che, secondo il partito, ha sempre combattuto la mafia.

Le squallide accuse a Giorgia Meloni, per una foto casuale con un dirigente politico che avrebbe rapporti con il clan Sense, fanno registrare la dura presa di posizione di Fratelli d’Italia, che esalta il ruolo della Premier nel contrasto alle mafie. Bignami: “Ciarpame mediatico”. Galeazzo Bignami, capogruppo del partito alla Camera, non usa mezzi termini: “Fratelli d’Italia non prende lezioni di contrasto alla mafia dalla sinistra e dai suoi giornali di riferimento. Lo conferma la nostra storia ma soprattutto l’azione di questo governo, che da quando è in carica ha assicurato alla giustizia oltre 200 latitanti, alcuni dei quali tra i più importanti e feroci. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fango su Meloni, FdI: “Squallide volgarità su una donna cristallina che ha sempre combattuto la mafia”

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