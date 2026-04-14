Durante un intervento televisivo, Nadia Bengala, ex Miss Italia, ha parlato della difficile situazione con la figlia Diana, che non vede da un anno. La donna ha rivolto un appello affinché possa ristabilire un contatto con la figlia, sottolineando il desiderio di rafforzare il loro rapporto. La questione riguarda il rapporto tra madre e figlia e le difficoltà legali legate alla custodia e ai contatti familiari.

Ospite de La volta buona l’ex Miss Italia Nadia Bengala ha affrontato il doloroso rapporto con la figlia Diana, avuta con Otto Schivardi. Bengala ha spiegato di non vederla da oltre un anno, approfittando dell’ospitata in tv per lanciarle un messaggio in diretta. La Miss Italia 1988 ha spiegato che la ragazza si sarebbe allontanata per problemi di dipendenza, ma, ha aggiunto, “Voglio essere positiva. Lei ha chiesto di fare le sue scelte perché ha 30 anni e non può vivere ancora in famiglia. Mi auguro solo che cerchi di inseguire i suoi sogni, di ballare”. Dopo un breve periodo trascorso in Svizzera, oggi Diana Schivardi sarebbe tornata a Roma; la madre ha lanciato un appello alle persone che, secondo lei, le starebbero vicino: “Dovrebbero convincerla a tornare vicino alla sua famiglia”.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Sii forte” l’appello di Nadia Bengala per la figlia che non vede da un anno

Nadia Bengala non vede la figlia Diana da un anno: “Spero sia felice. Le dipendenze ci hanno allontanate”Nadia Bengala racconta a La Volta Buona di non vedere sua figlia Diana da un anno.

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