Nadia Bengala non vede la figlia Diana da un anno | Spero sia felice Le dipendenze ci hanno allontanate
Nadia Bengala ha dichiarato di non aver visto sua figlia Diana da oltre un anno, spiegando che le dipendenze sono state la causa di questa lontananza. In un'intervista, l'ex Miss Italia ha espresso il desiderio che sua figlia sia felice, evidenziando il rapporto difficile causato dal problema delle dipendenze. La donna ha anche rivolto un appello diretto e sincero alla figlia, senza fornire ulteriori dettagli sulla situazione.
Nadia Bengala racconta a La Volta Buona di non vedere sua figlia Diana da un anno. L'ex Miss Italia sottolinea come il problema delle dipendenze le abbia allontanate e le rivolge un appello accorato.🔗 Leggi su Fanpage.it
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