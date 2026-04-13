Nadia Bengala non vede la figlia Diana da un anno | Spero sia felice Le dipendenze ci hanno allontanate

Nadia Bengala ha dichiarato di non aver visto sua figlia Diana da oltre un anno, spiegando che le dipendenze sono state la causa di questa lontananza. In un'intervista, l'ex Miss Italia ha espresso il desiderio che sua figlia sia felice, evidenziando il rapporto difficile causato dal problema delle dipendenze. La donna ha anche rivolto un appello diretto e sincero alla figlia, senza fornire ulteriori dettagli sulla situazione.