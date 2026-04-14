Sigarette nuovi aumenti tra i 20 e i 50 centesimi a pacchetto | la tabella aggiornata

Sono stati annunciati nuovi aumenti sul prezzo delle sigarette e dei prodotti da fumo, con incrementi che variano tra i 20 e i 50 centesimi a pacchetto. La decisione fa seguito all'ultimo intervento sulle accise, che ha portato a un rialzo dei costi di vendita. Le variazioni si applicano immediatamente e interessano tutte le marche presenti sul mercato.

Nuovi aumenti sui prezzi delle sigarette e dei prodotti da fumo, effetto dell’ultimo intervento sulle accise. La tabella aggiornata evidenzia rincari generalizzati che coinvolgono sia i marchi più economici sia quelli premium, con incrementi medi compresi tra i 20 e i 50 centesimi a pacchetto. Le sigarette Le sigarette tradizionali registrano incrementi medi che oscillano tra i 20 e i 50 centesimi a confezione. I marchi più economici, come quelli della linea PS, si collocano ora stabilmente intorno ai 5,50 euro, mentre molte varianti di fascia media e alta superano questa soglia. Prodotti come le Peter Stuyvesant raggiungono i 6,30 euro, mentre le Davidoff arrivano fino a sfiorare i 6,80 euro a pacchetto, segnando uno dei livelli più alti tra quelli rilevati.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sigarette, nuovi aumenti tra i 20 e i 50 centesimi a pacchetto: la tabella aggiornata Sigarette più care dal 2026: aumenti fino a 40 centesimi a pacchetto nei prossimi anni Leggi anche: Sigarette, aumenti prezzi dal 13 febbraio: fino a 30 centesimi in più a pacchetto. Listino aggiornato