Sicurezza urbana Di Rosa | Serve una regia forte per tutta la città non solo per la movida
Il tema della sicurezza urbana è al centro di un dibattito pubblico che coinvolge amministratori e cittadini. Recentemente, un rappresentante istituzionale ha sottolineato come sia essenziale adottare un coordinamento efficace per garantire la sicurezza in tutta la città, non limitandosi alle aree di maggiore afflusso notturno. La proposta riguarda l’insieme del territorio, includendo mercati rionali e eventi culturali, per migliorare la tutela di ogni zona urbana.
La sicurezza non può essere limitata ai soli luoghi della movida, ma deve riguardare l’intero territorio comunale, dai mercati rionali alle manifestazioni culturali. È questo il punto centrale della riflessione lanciata dal candidato sindaco Giuseppe Di Rosa, alla luce dei recenti episodi di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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A Bolzano intervento del nucleo sicurezza urbana della polizia locale e dei bacini montani della Provincia. @TgrRai #Ioseguotgr x.com