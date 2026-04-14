Sicurezza urbana Di Rosa | Serve una regia forte per tutta la città non solo per la movida

Il tema della sicurezza urbana è al centro di un dibattito pubblico che coinvolge amministratori e cittadini. Recentemente, un rappresentante istituzionale ha sottolineato come sia essenziale adottare un coordinamento efficace per garantire la sicurezza in tutta la città, non limitandosi alle aree di maggiore afflusso notturno. La proposta riguarda l’insieme del territorio, includendo mercati rionali e eventi culturali, per migliorare la tutela di ogni zona urbana.