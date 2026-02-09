Di Rosa lancia un appello alle forze politiche e civiche | Serve un impegno comune per la città

Giuseppe Di Rosa, candidato sindaco, ha fatto un appello alle forze politiche e civiche della città. Chiede di mettere da parte le differenze e lavorare insieme per il bene di tutti. L’obiettivo è creare un percorso condiviso in vista delle prossime elezioni comunali.

Giuseppe Di Rosa, candidato sindaco, ha diffuso un appello rivolto alle forze politiche e civiche della città per costruire un percorso unitario in vista delle prossime elezioni comunali. “Occorre, oggi più che mai, sollecitare quella passione civile che in tanti modi si esprime nella nostra città. È tempo di recuperare il tempo perduto e di respingere i terreni di scontro che negli anni hanno fatto smarrire l’obiettivo principale: gli interessi degli agrigentini”, si legge nel documento. Di Rosa invita a “mettere da parte egoismi, appartenenze rigide e rivalità” per ritrovare un punto d’incontro “nell’interesse della comunità”.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Giuseppe Di Rosa

In vista delle amministrative del 2026, Di Rosa invita le forze libere di Agrigento a unirsi per costruire una città normale.

Il 1 gennaio 2026, ad Arezzo, si terrà la presentazione delle iniziative congiunte promosse da liste civiche e forze politiche locali.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Giuseppe Di Rosa

