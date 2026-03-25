Sicurezza nelle scuole | consegnati a 115 operatori scolastici gli attestati del progetto Sicurezza 0-6

Il 25 marzo 2026, a Arezzo, sono stati consegnati a 115 operatori scolastici gli attestati relativi al progetto

Arezzo, 25 marzo 2026 – e i "Bollini di Cardioprotezione" per le scuole aderenti al progetto. 115 tra insegnanti e collaboratori scolastic i formati per intervenire in caso di emergenza nelle scuole. A loro sono stati consegnati gli attestati del percorso formativo Progetto “Sicurezza 0-6”, promosso dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Arezzo. La cerimonia di consegna degli attestati si è svolta oggi martedì 24 marzo nella Sala Riunioni di Palazzo Fossombroni. Alla presenza del Vicesindaco Lucia Tanti, sono stati premiati i i partecipanti che hanno completato con successo il training sulle manovre di disostruzione delle vie aeree e sull'utilizzo del defibrillatore (BLSD). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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