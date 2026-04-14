Sicurezza stradale | 140 agenti a Cepagatti per nuove regole e monopattini

Domani a Cepagatti si terrà un incontro tra oltre 140 agenti di polizia locale e forze dell’ordine, dedicato all’aggiornamento sulle nuove norme per la sicurezza stradale. La riunione si concentrerà anche sulla gestione dei monopattini e sull’applicazione delle recenti disposizioni normative. La presenza di un numero così elevato di operatori riguarda specificamente le strategie di controllo e la regolamentazione del traffico nella zona.

Oltre 140 agenti di polizia locale e membri delle forze dell’ordine si riuniranno a Cepagatti questo giovedì 16 aprile per un importante incontro di aggiornamento operativo sulla sicurezza stradale. L’iniziativa, che si svolgerà nella sede del Comune in via Raffaele D’Ortenzio dalle ore 9 alle 13, è stata organizzata dal Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale (Sulpl) con il sostegno del Comune stesso. Il corso punta a potenziare la prevenzione e a garantire una maggiore tutela della vita durante la circolazione, offrendo ai professionisti del settore nuovi strumenti sia pratici che normativi per gestire le complessità del traffico attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza stradale: 140 agenti a Cepagatti per nuove regole e monopattini Monopattini, nuove regole: da maggio agenti in borghese per fermare i trasgressoriControlli in borghese a Bari per fermare chi non rispetterà le nuove norme sui monopattini, che entreranno in vigore il 16 maggio. Sicurezza stradale, a Cepagatti il corso di aggiornamento per gli operatoriMigliorare la prevenzione e contribuire alla salvaguardia della vita su strada: questi gli obiettivi del corso di aggiornamento operativo in materia...