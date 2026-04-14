Monopattini nuove regole | da maggio agenti in borghese per fermare i trasgressori

A partire dal 16 maggio entreranno in vigore nuove norme sui monopattini, con l’obiettivo di regolamentare l’uso e migliorare la sicurezza. Per garantire il rispetto delle regole, da maggio in città saranno impiegati agenti in borghese che effettueranno controlli specifici sui mezzi e sui loro utilizzatori. La misura mira a ridurre le infrazioni e a monitorare più efficacemente le violazioni delle nuove disposizioni.

Controlli in borghese a Bari per fermare chi non rispetterà le nuove norme sui monopattini, che entreranno in vigore il 16 maggio. A fare il punto di quello che succederà tra un mese in città sono stati l’assessore alla Polizia locale, Carla Palone, e il comandante Michele Palumbo durante la commissione consiliare Qualità dei servizi. Dal 16 maggio scatta l’obbligo dell’assicurazione, della targa, del casco, di frecce e luci anteriori e posteriori. Si potrà circolare ad una velocità massima di 20 chilometri orari e sarà vietato l’uso sui marciapiedi. Al di sotto dei 14 anni non si possono usare i mezzi elettrici. L'assessore Palone «In...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Monopattini, nuove regole: da maggio agenti in borghese per fermare i trasgressori Leggi anche: Como, controlli su monopattini ed e-bike: multe e sequestri, nuove regole dal 16 maggio Siap: "Più agenti in borghese e piani coordinati per fermare lo spaccio"Il segretario generale Roberto Traverso propone interventi mirati nelle aree critiche e maggiore integrazione con la polizia locale "I cittadini non... Argomenti più discussi: Le targhe obbligatorie ai monopattini fanno tornare in strada le biciclette; Monopattini, nuove regole: da maggio agenti in borghese per fermare i trasgressori; Monopattini elettrici: FAQ sui nuovi obblighi assicurativi; La stretta sui monopattini. Più di 100 multe in un anno. Rivoluzione monopattini: senza targa e assicurazione scattano multe fino a 400 euro Leggi qui: https://altarimini.it/rivoluzione-monopattini-senza-targa-e-assicurazione-scattano-multe-fino-a-400-euro.php - facebook.com facebook Monopattini elettrici e passeggeri dei bus: i nuovi osservati speciali della polizia locale x.com