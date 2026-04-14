Sicurezza e sostenibilità a Vinitaly con carabinieri e polizia

Durante la cinquantottesima edizione di Vinitaly, le forze dell'ordine di Verona hanno rafforzato la presenza sia all’interno del quartiere fieristico che nel centro della città. La polizia ha partecipato con iniziative dedicate alla sicurezza e alla tutela dei visitatori, mentre i carabinieri sono stati impegnati in controlli e attività di prevenzione lungo le vie e nelle zone di maggiore afflusso. La collaborazione tra le forze di sicurezza si è estesa anche nell’ambito dell’evento Vinitaly & The City.

La polizia di Verona rinnova il suo impegno costante durante la cinquantottesima edizione del Vinitaly partecipando attivamente sia nel quartiere fieristico sia nel cuore della città con l'iniziativa Vinitaly & The City. Attraverso gli stand istituzionali allestiti in fiera e in Piazza dei.🔗 Leggi su Veronasera.it Sicurezza a Santa Rita: operazione congiunta di polizia, carabinieri e finanzaControlli straordinari interforze nel popoloso rione dopo i recenti fatti di cronaca: provvedimenti erano stati annunciati nel corso del comitato... Sicurezza, il Governo annuncia l’introduzione degli ausiliari di polizia e carabinieri: compiti e requisitiIl panorama della sicurezza pubblica in Italia si appresta a vivere una trasformazione significativa stando alle recenti dichiarazioni della... VIGILI DEL FUOCO AL 58° VINITALY: SICUREZZA E PREVENZIONE ANTINCENDI SUI LUOGHI DI LAVORO In occasione della 58ª edizione di Vinitaly a Verona, i Vigili del Fuoco sono presenti con un punto informativo dedicato alla diffusione della cult - facebook.com facebook Nato per garantire sicurezza alle persone affette da celiachia o sensibili al glutine, Glutensens può effettuare misurazioni affidabili anche su alimenti complessi e cotti x.com