Sicurezza il Governo annuncia l’introduzione degli ausiliari di polizia e carabinieri | compiti e requisiti

Il Governo ha annunciato l’introduzione di ausiliari di polizia e carabinieri, con l’obiettivo di supportare le forze dell’ordine nelle attività di sicurezza pubblica. Sono stati definiti i compiti e i requisiti necessari per questa figura, che si inserisce in un quadro di riforma delle forze di sicurezza italiane. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente sulla tutela dell’ordine pubblico nel Paese.

Il panorama della sicurezza pubblica in Italia si appresta a vivere una trasformazione significativa stando alle recenti dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Durante una articolata informativa alla Camera dei deputati svoltasi il 9 aprile 2026 la premier ha delineato una strategia mirata a rafforzare il controllo del territorio attraverso la creazione di una nuova figura professionale. Si tratta dell’ ausiliario di polizia e carabinieri un ruolo pensato per integrare le fila delle forze dell’ordine attuali con l’immissione di circa 10mila unità di volontari. Questa mossa politica nasce dalla dichiarata insoddisfazione del governo riguardo ai risultati finora ottenuti sul fronte della sicurezza cittadina che Meloni ha definito come il primo dovere assoluto dello Stato verso i suoi contribuenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sicurezza, il Governo annuncia l’introduzione degli ausiliari di polizia e carabinieri: compiti e requisiti Sicurezza interna: 12mila ausiliari per i Carabinieri, militari riallocati a compiti primari.Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha annunciato un piano ambizioso per rafforzare la sicurezza interna attraverso l’impiego di circa 12. Carabinieri: -10.000 uomini, si valuta il ritorno degli ausiliari.Roma, 20 febbraio 2026 – L'Arma dei Carabinieri si trova ad affrontare una carenza di personale di 10. Temi più discussi: Intervista a Dario Parrini sul Decreto Sicurezza del Governo Meloni (8.04.2026); Dl sicurezza, coltelli vietati fuori casa: il governo modificherà la norma per consentire deroghe; Dl Sicurezza, il Governo allenta la norma sui coltelli: ecco quali si potranno portare con giustificato motivo; Carburante: il governo francese promette tagli ai prezzi. Sicurezza, il Governo annuncia l’introduzione degli ausiliari di polizia e carabinieri: compiti e requisitiIl panorama della sicurezza pubblica in Italia si appresta a vivere una trasformazione significativa stando alle recenti dichiarazioni della presidente del ... thesocialpost.it Dl sicurezza, coltelli vietati fuori casa: il governo modificherà la norma per consentire derogheLo prevede l’articolo 1 del testo, ma la definizione è troppo ampia e generica che tende a criminalizzare involontariamente anche chi utilizza lame per ... repubblica.it Approvata in C.C. la mozione di Forza Italia sulla sicurezza a Salviano #livorno - facebook.com facebook Tirana, cooperazione bilaterale e sicurezza regionale al centro della visita ufficiale in #Albania del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Luciano #Portolano. Nella prima giornata, il Capo di #SMD ha incontrato il Capo di Stato Maggiore della Dife x.com