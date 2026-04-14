A Perugia, i residenti di diverse zone tra Ponte San Giovanni, Balanzano, Pieve di Campo e Collestrada si organizzano per affrontare l’aumento dei furti che ha colpito il quartiere. Le persone si sono riunite per pianificare iniziative di vigilanza condivisa e monitoraggio delle aree più a rischio, cercando di rafforzare la sicurezza nelle loro comunità. Le autorità locali sono state informate dell’attivazione di queste misure collettive.

I residenti di Ponte San Giovanni, Balanzano, Pieve di Campo e Collestrada si preparano a una nuova stagione di vigilanza collettiva per contrastare la recente ondata di furti che sta scuotendo il quartiere. La Consulta dei Rioni e delle Associazioni ha lanciato un appello per riattivare il sistema di sicurezza partecipata, un modello basato sulla cooperazione tra cittadini, enti locali e forze dell’ordine, che era stato parzialmente interrotto anni fa. Il cuore della proposta risiede nel recupero di un metodo di prevenzione che trasforma i vicini di casa in occhi vigili sulle strade, utilizzando anche le reti sociali per coordinarsi senza mai sfociare in azioni arbitrarie o ronde.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza a Perugia: i cittadini si uniscono contro l’ondata di furti

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