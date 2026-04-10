Rivalta punta sulla sicurezza | cittadini e tecnologia contro i furti

Il Consiglio comunale di Rivalta di Torino ha approvato all’unanimità un nuovo sistema di sicurezza urbana che coinvolge direttamente i cittadini. La proposta prevede l’istituzione di un controllo di vicinato, un modello che mira a rafforzare la presenza di tecnologie e la collaborazione tra residenti e forze dell’ordine. La decisione si inserisce in un’ottica di prevenzione dei furti e di maggiore attenzione alla tutela della comunità locale.

Il Consiglio comunale di Rivalta di Torino ha dato il via libera all’unanimità a un nuovo modello di gestione della sicurezza urbana, basato sulla partecipazione attiva dei cittadini attraverso l’istituzione del controllo di vicinato. La decisione, presa questo venerdì 10 aprile 2026, punta a trasformare i residenti in una rete di osservazione capillare per prevenire furti e atti vandalici, privilegiando la prevenzione e la solidarietà tra vicini rispetto agli interventi diretti. L’iniziativa nasce da una mozione presentata dai consiglieri di minoranza Colaci e Rubatto Rubio, che traccia un confine netto tra la vigilanza civica e le forme di giustizia privata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rivalta punta sulla sicurezza: cittadini e tecnologia contro i furti Forza Italia punta il dito "contro la crescente mancanza di sicurezza per i cittadini lecchesi e non solo in centro città"L'aggressione avvenuta nelle scorse notti ai danni di un noto barista lecchese non è un episodio isolato ma l'ennesimo segnale di un degrado ormai... Volvo EX-60: il SUV elettrico da 810 km che punta su tecnologia e sicurezzaVolvo presenta la sua EX-60, SUV elettrico con tre batterie, tre tagli di potenza e un'iniezione tecnologica dentro e fuori l'abitacolo Con fino a...