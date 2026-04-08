Un semaforo antismog di colore bianco è stato mantenuto attivo fino a venerdì 10 aprile, indicando il livello 0. Questa decisione riguarda la gestione della qualità dell’aria e comporta l’assenza di restrizioni sui veicoli o blocchi ambientali. La misura si applica nel periodo in cui si protrae questa condizione di qualità dell’aria, senza ulteriori variazioni o limitazioni.

Il livello 0, identificato dal colore bianco, resta attivo per la gestione della qualità dell’aria fino a venerdì 10 aprile. La decisione segue l’analisi dei dati previsionali sul PM10 elaborati oggi da Arpa Piemonte. Fino al prossimo appuntamento di controllo fissato per venerdì 10 aprile, l’amministrazione mantiene in vigore esclusivamente le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli. Questo scenario evita l’attivazione di misure più stringenti, poiché i parametri atmosferici non hanno superato le soglie critiche. Il meccanismo del semaforo antismog e le scadenze. L’aggiornamento delle restrizioni segue un calendario rigido: i controlli sui valori del PM10 avvengono ogni lunedì, mercoledì e venerdì. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Semaforo antismog al bianco: stop ai blocchi fino al 10 aprile

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