Messina 46° in Italia | umidità e sbalzi termici unici
A Messina, il clima si posiziona al 46° posto tra i più umidi d’Italia, con livelli elevati di umidità che si alternano a sbalzi termici significativi. La città sperimenta variazioni di temperatura notevoli nel corso dell’anno, creando condizioni meteorologiche uniche rispetto ad altre zone del Paese. Questo quadro climatico si riflette nella quotidianità della popolazione locale, influenzando le attività e le abitudini quotidiane.
Il capoluogo dello Stretto si colloca al 46° posto nella graduatoria nazionale del clima, evidenziando un quadro complesso dove l’umidità elevata incontra escursioni termiche tra le più alte della regione. Mentre il mese di marzo 2026 si apre con temperature mite che sfiorano i 21 gradi, la città deve fare i conti con una combinazione unica di caldo intenso e sbalzi di temperatura significativi rispetto ad altre realtà siciliane. L’analisi dei dati climatici rivela come Messina mostri criticità specifiche nei giorni in cui il comfort termico viene meno, ma si distingue nettamente per la differenza tra massime e minime giornaliere. Questa peculiarità posiziona la città in una posizione intermedia nella classifica generale, superata da centri del Nord Italia ma preceduta da molte località meridionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Messina 46° in Italia per clima: umidità elevata ed escursione termica tra le più alte in SiciliaMessina si colloca al 46° posto nella classifica nazionale del clima stilata dal Sole 24 Ore, tra le città italiane con condizioni più critiche per...
Freddo, vento e sbalzi termici uguale rossori e secchezze. I giusti "strati" skincare per proteggersiCon l’arrivo del grande freddo, la pelle entra in una fase di maggiore vulnerabilità.
Contenuti utili per approfondire Messina 46 in Italia umidità e sbalzi...
Discussioni sull' argomento Messina 46° in Italia per clima: umidità elevata ed escursione termica tra le più alte in Sicilia; Università, c’è il piano nazionale per quasi 2.000 ricercatori: assunzioni anche in Sicilia; Mangiare al ristorante piace sempre di più; Promozione A, il 25° turno si è aperto con due successi esterni.
A modo mio … Il centro destra a Messina ha già mollato mister querela … nel frattempo lo smottamento del centro destra e’ sempre più evidente domani nel Parlamento Siciliano si giocherà la partita definitiva per il terzo mandato dei sindaci - facebook.com facebook