Un camion carico di circa 400.000 barrette di KitKat è stato rubato, generando preoccupazioni sulla disponibilità del prodotto nei negozi. La Nestlé ha annunciato che il furto potrebbe portare a una possibile carenza di cioccolato durante le festività di Pasqua. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non ci sono dettagli sulle modalità del furto o sui responsabili.

Pasqua e cioccolato, si sa, vanno a braccetto. Ma per gli amanti del KitKat che magari prevedevano di farne una grossa abbuffatta nei giorni di festa potrebbe esserci una brutta sorprese. Un carico da 12 tonnellate di KitKat è stato infatti rubato durante il trasporto, con il rischio concreto di creare carenze nei negozi proprio a ridosso della Pasqua. A comunicarlo è stata Nestlé, proprietaria del marchio KitKat, spiegando che il camion trasportava oltre 400mila unità di una nuova linea di prodotti. Il furto è avvenuto nei giorni scorsi lungo una tratta europea: il mezzo era partito da uno stabilimento nel centro Italia ed era diretto in Polonia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maxi furto di KitKat: sparito un camion con dentro 400mila barrette. La Nestlè: “Rischio carenza nei negozi”

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