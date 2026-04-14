Giustizia di prossimità | dalla Regione un milione e mezzo ai Comuni sede di uffici del giudice di pace

La Regione Siciliana ha approvato un decreto che assegna 1,5 milioni di euro ai Comuni con uffici del giudice di pace, destinati a sostenere questi uffici nel 2026. La distribuzione delle risorse è stata decisa dall’Assessorato alle Autonomie locali e riguarda i Comuni sedi di uffici giudiziari di prossimità. La somma è stata ripartita per finanziare le attività legate a tali strutture giudiziarie.

Arrivano le risorse regionali per sostenere gli uffici del giudice di pace. Con decreto dell'Assessorato alle Autonomie locali, la Regione Siciliana ha disposto il riparto di 1,5 milioni di euro destinati ai Comuni sede di uffici giudiziari di prossimità per l’anno 2026.Il finanziamento, previsto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Giustizia, cinque Uffici di Prossimità nel circondario del Tribunale di BeneventoTempo di lettura: < 1 minutoNel circondario del Tribunale di Benevento sono cinque gli “Uffici di Prossimità” aperti, ovvero i presidi territoriali... Marano, incendio agli uffici del Giudice di Pace: arrestato 32enne di GiuglianoUn uomo di 32 anni, residente a Giugliano in Campania, è stato arrestato con l’accusa di aver appiccato un incendio ai locali che ospitano gli uffici... Il ministro della Giustizia: "Confido che il rinvio a giudizio della moglie di Sanchez sarà revocato". Felix Bolanos prende di mira il gip. Il Psoe: "Strategia di attacco politico" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2026/04/13/spagna-il-gip-chiude-i - facebook.com facebook #Roma #viabilità #Atac Giovedì, nel Palazzo di Giustizia di piazza Cavour, dalle 11 circa è in programma la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario tributario. Dalle 7 del mattino, il capolinea di piazza Cavour di 49 e 913 sarà spostato a via Crescenzi x.com