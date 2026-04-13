Choc al Sant’Anna | si spara in reparto 75enne gravissima

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile, si è verificato un grave episodio all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Un uomo di 75 anni ha aperto il fuoco all’interno di un reparto, rimanendo gravemente ferito. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e sul posto sono intervenuti immediatamente le forze dell’ordine e i soccorsi. La persona è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove si trova in condizioni critiche.

Terribile episodio all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile.Una paziente di 75 anni, ricoverata nel reparto di Medicina 3, ha tentato di togliersi la vita utilizzando un’arma da fuoco all’interno della sua stanza di degenza.Quando i primi.🔗 Leggi su Quicomo.it Living Divani dona dodici poltroncine al reparto di oncologia del Sant’AnnaUn gesto concreto di vicinanza e attenzione al benessere di pazienti e familiari.