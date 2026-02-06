Si sente male durante l'allenamento di Muay Thai | morto a Roma il maresciallo Lorenzo Vernaglione
Un allenamento di Muay Thai finisce tragicamente a Roma. Lorenzo Vernaglione, maresciallo, si è sentito male durante l’allenamento e non ce l’ha fatta. I medici non sono riusciti a salvarlo. La procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo per capire cosa sia successo davvero.
Sulla morte di Lorenzo Vernaglione è stata aperta un'indagine per omicidio colposo: un atto dovuto per compiere tutti gli accertamenti necessari e chiarire le circostanze del decesso.🔗 Leggi su Fanpage.it
