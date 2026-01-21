Ubriaco al volante del suv si schianta contro un’Ape

Un incidente tra un Mitsubishi Pajero e una Piaggio Ape Car si è verificato recentemente, causando ferite a un giovane di 18 anni di Mercato Saraceno. L’uomo alla guida del veicolo leggero ha riportato una frattura al femore e altre ferite. L’incidente è avvenuto in circostanze che indicano un coinvolgimento di stato di ebbrezza al volante.

Un’autovettura Mitsubishi Pajero si scontra con una Piaggio Ape Car e nell’impatto il conducente di quest’ultima, un diciottenne di Mercato Saraceno, ha avuto la peggio con una frattura al femore e altre ferite. Il grave incidente è accaduto a Mercato Saraceno intorno alle 19.30, di lunedì 19 gennaio, in via Decio Raggi, nel tratto compreso tra i civici 2 e 8, all’altezza dell’intersezione con via Garibaldi, in corrispondenza di una curva. Il fuoristrada Mitsubishi Pajero stava provenendo dalla comunale via Garibaldi in direzione Monte Castello e, al contrario l’Ape Car scendeva da Monte Castello verso Mercato Saraceno centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

