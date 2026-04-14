Si schianta contro le auto parcheggiate e colpisce un mezzo a gpl | strada chiusa

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 14 aprile, un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro alcune vetture parcheggiate nel quartiere di Marassi. L’incidente è avvenuto intorno alle 14,30 e ha coinvolto anche un veicolo a gas liquido, che è stato colpito dall’auto finita fuori controllo. La strada è stata chiusa al traffico in seguito all’accaduto.

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, martedì 14 aprile, quando verso le 14,30 un'auto si è schiantata contro diversi veicoli parcheggiati nel quartiere genovese di Marassi.Cos'è successoÈ successo in via Robino, all'altezza del civico 86: tra i mezzi coinvolti anche un veicolo alimentato a.🔗 Leggi su Genovatoday.it Milano, Porsche si schianta contro le auto parcheggiate: tre ventenni feritiL'incidente nelle prime ore del mattino di domenica 29 marzo all'altezza di viale di Porta Vercellina, vicino al carcere di San Vittore. Carambola all’alba in viale di Porta Vercellina: Porsche si schianta contro le auto parcheggiate, tre ventenni feritiMilano, 29 marzo 2026 – La curva tra viale Papiniano e viale di Porta Vercellina, all’altezza di piazzale Aquileia, presa a forte velocità e l’auto...