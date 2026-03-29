Milano Porsche si schianta contro le auto parcheggiate | tre ventenni feriti

Nella mattina di domenica 29 marzo, un'auto Porsche si è schiantata contro veicoli parcheggiati in viale di Porta Vercellina, vicino al carcere di San Vittore. L'incidente è avvenuto nelle prime ore e ha coinvolto tre giovani di circa vent'anni, rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

L'incidente nelle prime ore del mattino di domenica 29 marzo all'altezza di viale di Porta Vercellina, vicino al carcere di San Vittore. Al volante un ventunenne, che è stato portato al Policlinico in codice rosso e operato d'urgenza. In condizioni meno gravi le due ragazze che si trovavano a bordo con lui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, Porsche si schianta contro le auto parcheggiate: tre ventenni feriti Articoli correlati Carambola all’alba in viale di Porta Vercellina: Porsche si schianta contro le auto parcheggiate, tre ventenni feritiMilano, 29 marzo 2026 – La curva tra viale Papiniano e viale di Porta Vercellina, all’altezza di piazzale Aquileia, presa a forte velocità e l’auto... Carambola all’alba in viale di Porta Vercellina: Porsche Spider si schianta contro le auto parcheggiate, tre ventenni feritiMilano, 29 marzo 2026 – La curva tra viale Papiniano e viale di Porta Vercellina, all’altezza di piazzale Aquileia, presa a forte velocità e l’auto... Contenuti utili per approfondire Milano Porsche si schianta contro le... Temi più discussi: Incidente in centro a Milano, si schianta contro le auto in sosta: feriti tre giovani (uno è grave); Carambola all’alba in viale di Porta Vercellina: Porsche si schianta contro le auto parcheggiate, tre ventenni feriti; Milano, ubriaca imbocca contromano i Bastioni di Porta Nuova e si schianta in auto contro la polizia: arrestata; Milano: una moto si schianta contro un'auto, muoiono due ragazzi di vent'anni. Si schiantano con la Porsche contro alcune auto in sosta, tre ragazzi feriti a Milano: grave un 21enneTre giovani sono rimasti gravemente feriti dopo essersi schiantati con una Porsche Spider contro alcune auto in sosta nel pieno centro di Milano ... fanpage.it Carambola all’alba in viale di Porta Vercellina: Porsche si schianta contro le auto parcheggiate, tre ventenni feritiMilano, il veicolo avrebbe preso a forte velocità la curva fra viale Papiniano e piazzale Aquileia finendo la corsa contro il marciapiede. Ecco cos’è successo ... msn.com Milano, incidente in viale di Porta Vercellina: tre ragazzi si schiantano con la Porsche contro le auto in sosta, grave 21enne x.com Il montenegrino è a Milano! Kostic sarebbe arrivato già ieri in serata a Milano, con le visite mediche fissate per stamattina: al momento si troverebbe alla clinica "La Madonnina", dove sta svolgendo i test necessari prima della firma Cosa ne pensate - facebook.com facebook