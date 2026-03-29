Carambola all’alba in viale di Porta Vercellina | Porsche si schianta contro le auto parcheggiate tre ventenni feriti

Nella mattina del 29 marzo, una vettura Porsche ha perso il controllo in viale di Porta Vercellina, a Milano, andando a schiantarsi contro alcune auto parcheggiate. L’incidente si è verificato all’altezza di piazzale Aquileia, lungo la curva tra viale Papiniano e viale di Porta Vercellina, coinvolgendo tre giovani uomini che sono stati trasportati in ospedale con ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i soccorsi.

Milano, 29 marzo 2026 – La curva tra viale Papiniano e viale di Porta Vercellina, all’altezza di piazzale Aquileia, presa a forte velocità e l’auto che fuori controllo che va a schiantarsi contro i veicoli parcheggiati. È il risultato dell’incidente avvenuto questa mattina 29 marzo pochi minuti prima delle 6, protagonista una Porsche con targa tedesca all’interno della quale si trovavano tre giovani. Lo schianto è avvenuto all’altezza di viale Porta Vercellina con via Vico, in direzione di via San Vittore e piazzale Baracca. Nessun altro veicolo, considerata anche l’ora, è rimasto coinvolto. Chi c’era a bordo . L’auto ha sbandato ed è finita contro il cordolo del marciapiede. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carambola all’alba in viale di Porta Vercellina: Porsche si schianta contro le auto parcheggiate, tre ventenni feriti Articoli correlati Leggi anche: Limite dei 50 chilometri orari, ma si schianta contro tre auto parcheggiate e la ringhiera di un terrazzo Leggi anche: Incidente in centro a Milano, si schianta contro le auto in sosta: feriti tre giovani (uno è grave)