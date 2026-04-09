Incidente a Terlizzi | scontro tra moto e cavallo 18enne ferito in rianimazione

Un incidente si è verificato ieri mattina nel Barese, coinvolgendo una moto e un cavallo. Un ragazzo di 18 anni che stava andando a scuola è rimasto ferito gravemente dopo l'impatto tra il veicolo e l'animale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e il giovane è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, attualmente in rianimazione. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità.

Schianto contro cavallo nel Barese mentre va a scuola, 18enne in rianimazione. Un 18enne è rimasto gravemente ferito nello schianto tra la sua moto e un cavallo, avvenuto ieri mattina alla periferia di Terlizzi, in provincia di Bari. La vittima, secondo quanto ricostruito, era in sella ad uno scooter diretta a scuola quando, per cause in fase di accertamento, si sarebbe scontrata con un cavallo. Non è chiaro se l'animale vagasse solo sulla strada o se stesse trainando un calesse. L'impatto avrebbe spaventato il cavallo che, imbizzarrito, avrebbe colpito il giovane motociclista che ha riportato fratture costali e un trauma epatico. È ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incidente a Terlizzi: scontro tra moto e cavallo, 18enne ferito in rianimazione Incidente stradale a Monserrato: scontro tra auto e moto, ferito un 40enneABBONATI A DAYITALIANEWS Violenta collisione in una delle strade più trafficate Un grave incidente stradale ha scosso la viabilità di Monserrato,... Leggi anche: Incidente a via Salvator Rosa, scontro tra due moto: c’è un ferito grave Terlizzi, 18enne in motorino si scontra contro un cavallo: ricoverato al Policlinico di BariEra diretto a scuola verso Molfetta a bordo del suo scooter il 18enne che ieri mattina a Terlizzi è rimasto coinvolto in un grave incidente con un cavallo. L’animale si aggirava tra le auto lungo la ... trmtv.it Scooter contro cavallo, conducente 18enne ferito: è in prognosi riservataL'incidente ieri mattina lungo la strada provinciale 2 fra Terlizzi e Ruvo di Puglia. Era diretto in un istituto scolastico di Molfetta ... molfettaviva.it