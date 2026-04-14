Si rompono le acque donna inizia a partorire in ambulanza

Lunedì 13 aprile, una donna ha iniziato il travaglio in ambulanza mentre si trovava in viaggio verso l’ospedale. La nascita si è conclusa presso il pronto soccorso del San Raffaele. La madre è di Cernusco sul Naviglio, una località nell’hinterland est di Milano. La bambina è nata durante il trasporto e il parto si è svolto senza complicazioni.

Un parto è iniziato in ambulanza e si è concluso al San Raffaele. È successo lunedì 13 aprile. Protagonista, una nascitura di Cernusco sul Naviglio, hinterland est di Milano: Diana. I genitori hanno telefonato al 112 all'alba, segnalando che c'erano tutti gli elementi per pensare a un parto.🔗 Leggi su Milanotoday.it “Mi si sono rotte le acque, aiutatemi”. Partorisce in ambulanza durante il viaggioGrosseto, 9 marzo 2026 - È nata in ambulanza, per strada, tra le braccia dei soccorritori, la piccola Diara. Quando le macchine si rompono«E quanti altri meccanismi si rompono quando si è malati? Si rischia di scombinare anche altre macchine, la macchina dell’amore, la macchina della... Argomenti più discussi: Si rompono le acque in auto, arrivano i soccorsi e la bambina nasce in ambulanza: Personale medico impeccabile; Fiocco rosa in ambulanza, mamma e bebé stanno bene. Si rompono le acque, donna inizia a partorire in ambulanzaLa piccola Diana è iniziata a uscire mentre la mamma si trovava ancora a bordo dell'ambulanza che la stava trasportando al San Raffaele ... milanotoday.it Le si rompono le acque ed entra in travaglio prima del Tg, conduttrice resta in diretta per 3 ore: Preferisco essere qua che in ospedaleMercoledì 21 maggio, Olivia Jaquith, conduttrice di WRGB, una rete affiliata alla CBS di Schenectady, New York, ha annunciato insieme alla sua collega Julia Dunn che le si erano rotte le acque poco ... ilfattoquotidiano.it Oltre la bolla: a Catanzaro la musica e le storie rompono il silenzio sull'autismo - facebook.com facebook Vacanze romane da incubo: rompono finestrini e rubano valigie dei turisti appena atterrati ift.tt/LwNQGyC x.com