Una donna ha chiamato i soccorsi dicendo che le si erano rotte le acque e ha partorito in ambulanza durante il trasporto. L'evento è avvenuto a Grosseto il 9 marzo 2026, mentre l’ambulanza era in viaggio verso l’ospedale. La piccola Diara è nata tra le braccia dei soccorritori, che hanno assistito al parto sul posto.

Grosseto, 9 marzo 2026 - È nata in ambulanza, per strada, tra le braccia dei soccorritori, la piccola Diara. Mentre il mezzo di soccorso si stava dirigendo di corsa verso l'ospedale per raggiungere il nosocomio il più in fretta possibile, la piccola, che aveva fretta di nascere, è venuta alla luce a Monterotondo Marittimo. Il lieto evento è avvenuto questa mattina, poco dopo le ore 11. La bambina è nata mentre l’equipaggio del 118 stava trasportando la madre all’ospedale di Grosseto. Parto precipitoso all’ospedale di Livorno, la bambina nasce davanti al triage I soccorsi. La chiamata al Numero unico d’emergenza 112 era arrivata proprio dalla madre, era stata la donna infatti a chiedere aiuto, a chiamare i soccorsi, a spiegare che era incinta e le si erano rotte le acque, e che dunque aveva bisogno di un’ambulanza e di andare in ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Mi si sono rotte le acque, aiutatemi”. Partorisce in ambulanza durante il viaggio

