Quando si ammalano, le persone si sentono come una macchina che si ferma. La malattia non colpisce solo il corpo, ma può mandare in tilt anche i rapporti e le emozioni. È un effetto a catena che si fa sentire forte, creando scompensi anche nelle relazioni di coppia.

«E quanti altri meccanismi si rompono quando si è malati? Si rischia di scombinare anche altre macchine, la macchina dell’amore, la macchina della coppia. E per le donne di più» È nata a Cuneo nel 1983. Ha una laurea in lingue e letterature dell’Asia e un dottorato di ricerca in letterature moderne presso l’università di Torino. Ha vissuto in tante città, tra cui Londra, New York e Mumbai. Insegna inglese, traduce e legge per alcune case editrici. Collabora con Tuttolibri e L’indice dei Libri del mese. Ha pubblicato insieme a Elisa Talentino Bendata di Stelle (Inuit) e la raccolta di poesie illustrate da Nadia Budde Creaturine (La Grande Illusion). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Quando le macchine si rompono

Approfondimenti su Macchine Rompenti

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina alcune medaglie si sono rotte, e le immagini mostrano chiaramente il problema.

A Milano Cortina, le medaglie consegnate agli atleti si rompono più spesso di quanto si pensasse.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Le auto si rompono a fine estate

Ultime notizie su Macchine Rompenti

Argomenti discussi: Bollo auto 2026: scadenze e come calcolarlo; Quando la sicurezza rimane solo su carta: le norme settoriali integrano la disciplina generale; Prezzi delle auto: ecco come i listini sono saliti fino 70%; L'incubo dell'Hellscape: quando le macchine decidono chi deve morire.

Roma, Casetta Mattei: quando le barriere architettoniche sono le macchine. E l'indifferenzaIn un angolo della nostra città, c’è una via che racconta due storie. Via della Casetta Mattei, è uno di quei rari esempi urbani in cui l’accessibilità non è un’eccezione, ma una regola. Marciapiedi ... ilmessaggero.it

La danza delle macchine: quando l’Intelligenza Artificiale scende in campoA Pechino si è scritta una pagina inedita della storia tecnologica. Le prime World Humanoid Robot Games hanno trasformato la capitale cinese in un laboratorio a cielo aperto, dove 500 robot umanoidi ... primaonline.it

Buongiorno, pubblico la foto della vite spezzata che ho trovato dentro la griglia di un'asciugatrice. Controllate sempre le tasche dell'abbigliamento prima di inserire indumenti nelle lavatrici e nelle asciugatrici. Le viti rompono le macchine e non è la prima volta - facebook.com facebook