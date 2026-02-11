Quando le macchine si rompono

Da ilpost.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando si ammalano, le persone si sentono come una macchina che si ferma. La malattia non colpisce solo il corpo, ma può mandare in tilt anche i rapporti e le emozioni. È un effetto a catena che si fa sentire forte, creando scompensi anche nelle relazioni di coppia.

«E quanti altri meccanismi si rompono quando si è malati? Si rischia di scombinare anche altre macchine, la macchina dell’amore, la macchina della coppia. E per le donne di più» È nata a Cuneo nel 1983. Ha una laurea in lingue e letterature dell’Asia e un dottorato di ricerca in letterature moderne presso l’università di Torino. Ha vissuto in tante città, tra cui Londra, New York e Mumbai. Insegna inglese, traduce e legge per alcune case editrici. Collabora con Tuttolibri e L’indice dei Libri del mese. Ha pubblicato insieme a Elisa Talentino Bendata di Stelle (Inuit) e la raccolta di poesie illustrate da Nadia Budde Creaturine (La Grande Illusion). 🔗 Leggi su Ilpost.it

quando le macchine si rompono

© Ilpost.it - Quando le macchine si rompono

Approfondimenti su Macchine Rompenti

Milano Cortina e le medaglie che si ‘rompono’ alle Olimpiadi: il caso

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina alcune medaglie si sono rotte, e le immagini mostrano chiaramente il problema.

Perché le medaglie di Milano Cortina si rompono? Ecco il motivo

A Milano Cortina, le medaglie consegnate agli atleti si rompono più spesso di quanto si pensasse.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Le auto si rompono a fine estate

Video Le auto si rompono a fine estate

Ultime notizie su Macchine Rompenti

Argomenti discussi: Bollo auto 2026: scadenze e come calcolarlo; Quando la sicurezza rimane solo su carta: le norme settoriali integrano la disciplina generale; Prezzi delle auto: ecco come i listini sono saliti fino 70%; L'incubo dell'Hellscape: quando le macchine decidono chi deve morire.

Roma, Casetta Mattei: quando le barriere architettoniche sono le macchine. E l'indifferenzaIn un angolo della nostra città, c’è una via che racconta due storie. Via della Casetta Mattei, è uno di quei rari esempi urbani in cui l’accessibilità non è un’eccezione, ma una regola. Marciapiedi ... ilmessaggero.it

La danza delle macchine: quando l’Intelligenza Artificiale scende in campoA Pechino si è scritta una pagina inedita della storia tecnologica. Le prime World Humanoid Robot Games hanno trasformato la capitale cinese in un laboratorio a cielo aperto, dove 500 robot umanoidi ... primaonline.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.