Si è spenta Antonella Callegari maestra della calzatura della Riviera del Brenta

Martedì si è spenta a 71 anni Antonella Callegari, nota artigiana calzaturiera della Riviera del Brenta. Dopo aver combattuto una lunga malattia, la sua scomparsa è stata comunicata nelle ultime ore. Callegari era riconosciuta come una delle figure di rilievo nel settore della calzatura locale, con una carriera che aveva contribuito alla tradizione artigianale della zona. La sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e appassionati del settore.

Si è spenta martedì a 71 anni, dopo una lunga malattia, Antonella Callegari, una delle più grandi artigiane calzaturiere della Riviera del Brenta. Nata a Vigonovo da modesta famiglia, partendo dall'arte dell'orlatura ha saputo cucire una carriera che l'ha portata a divenire nel tempo un vero e.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Nasce l’osservatorio del paesaggio della Riviera del BrentaL’ottavo in Veneto per condividere conoscenza, tutela e accompagnamento delle trasformazioni territoriali che riguardano undici Comuni da Noventa... hazard comics 2026: il festival pop della riviera del brenta torna a villa querini con tre giorni di eventi gratuitiEccolo riscritto, più fluido e con più ritmo: Tutto pronto per la quinta edizione di Hazard Comics, il festival gratuito dedicato a fumetti, cultura...